Son Dakika Haberleri: Paris Masters'ta finalin ismi Djokovic-Shapovalov
Son Dakika Spor Paris Masters'ta finalin ismi Djokovic-Shapovalov

Paris Masters'ta finalin ismi Djokovic-Shapovalov

6 saat önce

Fransa'da düzenlenen sert kort turnuvası Paris Masters'ta yarı final karşılaşması öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan İspanyol tenisçi Nadal, maça çıkmama kararı aldı.

Paris Masters'ta finalin ismi Djokovic-Shapovalov, System.String[]

Fransa'da düzenlenen sert kort turnuvası Paris Masters'ta yarı final karşılaşması öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan İspanyol tenisçi Nadal, maça çıkmama kararı aldı.


Djokovic Paris Masters'ta finale yükseldi


Bu karar sonucu 20 yaşındaki İsrailli tenisçi Denis Shapovalov, finalde mücadele etme hakkı kazandı.


Novak Djokovic ile Denis Shapovalov arasındaki final karşılaşması, yarın TSİ 14.15'te oynanacak.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:52 
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