Paris Masters'ta finalin ismi Djokovic-Shapovalov
6 saat önce
Fransa'da düzenlenen sert kort turnuvası Paris Masters'ta yarı final karşılaşması öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan İspanyol tenisçi Nadal, maça çıkmama kararı aldı.
Fransa'da düzenlenen sert kort turnuvası Paris Masters'ta yarı final karşılaşması öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan İspanyol tenisçi Nadal, maça çıkmama kararı aldı.
Djokovic Paris Masters'ta finale yükseldi
Bu karar sonucu 20 yaşındaki İsrailli tenisçi Denis Shapovalov, finalde mücadele etme hakkı kazandı.
Novak Djokovic ile Denis Shapovalov arasındaki final karşılaşması, yarın TSİ 14.15'te oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:52
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