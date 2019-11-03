Paris Masters'ta şampiyon Djokovic
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Paris Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Denis Shapovalov'ı 2-0 mağlup eden Novak Djokovic, şampiyon oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:36 Kaynak: AA
Paris Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Denis Shapovalov'ı 2-0 mağlup eden Novak Djokovic, şampiyon oldu.
Turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Sırp Djokovic ile klasmanın 28. sırasındaki İsrailli tenisçi Denis Shapovalov karşılaştı.
Bir saat 5 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Djokovic, kariyerindeki 5. Paris Masters şampiyonluğuna ulaştı.
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