Son Dakika Haberleri: Paris Masters'ta şampiyon Djokovic
Son Dakika Spor Paris Masters'ta şampiyon Djokovic

Paris Masters'ta şampiyon Djokovic

6 saat önce

Paris Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Denis Shapovalov'ı 2-0 mağlup eden Novak Djokovic, şampiyon oldu.

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Paris Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Denis Shapovalov'ı 2-0 mağlup eden Novak Djokovic, şampiyon oldu.

Turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Sırp Djokovic ile klasmanın 28. sırasındaki İsrailli tenisçi Denis Shapovalov karşılaştı.

Bir saat 5 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Djokovic, kariyerindeki 5. Paris Masters şampiyonluğuna ulaştı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:36 Kaynak: AA
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