Paris Masters'ta şampiyon Djokovic
6 saat önce
Paris Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile klasmanın 28. sırasındaki İsrailli tenisçi Denis Shapovalov karşılaştı.
Paris Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile klasmanın 28. sırasındaki İsrailli tenisçi Denis Shapovalov karşılaştı.
Bir saat 5 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Djokovic, kariyerindeki 5. Paris Masters şampiyonluğuna ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:32
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