Son Dakika Haberleri: Paris Metrosunda 'Asitli Saldırı' Paniği

Paris Metrosunda 'Asitli Saldırı' Paniği

59 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te metroda 20'li yaşlarında bir genç, yüzüne atılan ve asit olduğu düşünülen sıvı ile yaralandı.

Paris Metrosunda 'Asitli Saldırı' Paniği, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te metroda 20'li yaşlarında bir genç, yüzüne atılan ve asit olduğu düşünülen sıvı ile yaralandı.

Yaralanan genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Gencin yüzünde ve elinde yanıkları olduğu belirtildi. Saldırı yolcular arasında büyük paniğe neden oldu. Polis, Lyon garında gerçekleşen olay sonrası saldırganı arıyor. Polis yetkilileri, sıvının asit olduğundan şüphelendiklerini, kesin sonucun laboratuvar incelemesi sonrası ortaya çıkacağını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:58 Kaynak: DHA

Fransa, Paris, Dünya
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