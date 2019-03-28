Son Dakika Haberleri: Paris, Nba Maçına Ev Sahipliği Yapacak

Paris, Nba Maçına Ev Sahipliği Yapacak

51 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) gelecek yıl ilk kez bir normal sezon karşılaşması Paris'te oynanacak.

Paris, Nba Maçına Ev Sahipliği Yapacak, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) gelecek yıl ilk kez bir normal sezon karşılaşması Paris'te oynanacak.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 Ocak 2020'de Charlotte Hornets ile Milwaukee Bucks arasında gerçekleştirilecek normal sezon maçına Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yapacağı bildirildi.

AccorHotels Arena'da oynanacak karşılaşmanın, NBA'in Paris'teki ilk normal sezon maçı olacağı belirtildi.

Daha önce Hornets, 1994'te yapılan sezon öncesi hazırlık maçında Golden State Warriors ile Paris'te karşılaşmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NBA Başkanı Adam Silver, "Dünyanın en harika şehirlerinden Paris'te oynanacak NBA maçı sayesinde basketbol global anlamda büyümeye devam ediyor. Fransa, NBA'de rekor sayıda oyuncu bulunduran bir ülke. Paris'teki ilk normal sezon karşılaşmasıyla Avrupa'nın dört bir yanından basketbolseverleri bir araya getirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:56 Kaynak: AA

Fransa, basketbol, Paris, Spor
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