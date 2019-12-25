Paris operası greve kuğu gölü'yle destek verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Paris operası greve kuğu gölü'yle destek verdi - Son Dakika

Paris operası greve kuğu gölü'yle destek verdi

6 saat önce

Paris Operası greve Kuğu Gölü'yle destek verdiFransa, (DHA) ? Fransa'da devam eden genel greve destek vermek için Paris Opera ve Balesi önünde Kuğu Gölü balesinden bir bölümü sahnelendi.

Paris Operası greve Kuğu Gölü'yle destek verdi

Fransa, (DHA) ? Fransa'da devam eden genel greve destek vermek için Paris Opera ve Balesi önünde Kuğu Gölü balesinden bir bölümü sahnelendi. Arkada grevi destekleyen dövizler eşliğinde dans eden balerinler ve orkestra dakikalarca alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın getirdiği 'emeklilik reformunu' protesto etmek amacıyla tüm ülkede devam eden greve destek vermek için Paris Opera ve Balesi sanatçıları Kuğu Gölü'nü sergiledi. Paris'te ünlü opera binası Garnier Sarayı'nın önünde Çaykovski'nin ünlü eseri Kuğu Gölü'nden bir bölüm sahneleyen sanatçıların arkasında 'Paris Operası grevde' yazan dövizler yer aldı.

Paris operası greve kuğu gölü'yle destek verdi

Fransa, Paris, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi!
Fransa'da öldürdü Bursa'da itiraf etti! Yasak aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
00:00 Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
23:58 Kocaeli otomobil şarampole yuvarlandı 3 yaralı - Son Dakika
23:58 Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
23:56 Kocaeli'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
23:54 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika
23:07 Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 00:03:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Paris operası greve kuğu gölü'yle destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]