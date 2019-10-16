Paris Panteri Mert Günok'un büyük sırrı
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Spor Arena / Süleyman ARAT - Yaptığı kritik kurtarışlarla millileri oyunda tutan tecrübeli kalecinin sırrı ortaya çıktı!
Spor Arena/ Süleyman ARAT - Yaptığı kritik kurtarışlarla millileri oyunda tutan tecrübeli kalecinin sırrı ortaya çıktı! Kampta olduğu için 7 aylık çocuğunu çok özleyen Mert, bu durumu ailesiyle paylaştı. Bunun üzerine babası Mahir Günok, gelini Aslı hanım ve torunu Ala'yı alarak TFF'nin Riva'daki kamp tesislerine götürdü. Kızını karşısında görünce çok mutlu olan Mert Günok, "Ala benim en büyük motivasyon ve moral kaynağım" diye konuşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:52
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