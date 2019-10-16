Son Dakika Haberleri: Paris Panteri Mert Günok'un büyük sırrı
Son Dakika Spor Paris Panteri Mert Günok'un büyük sırrı

Paris Panteri Mert Günok'un büyük sırrı

52 dakika önce

Spor Arena / Süleyman ARAT - Yaptığı kritik kurtarışlarla millileri oyunda tutan tecrübeli kalecinin sırrı ortaya çıktı!

Paris Panteri Mert Günok'un büyük sırrı, System.String[]

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Yaptığı kritik kurtarışlarla millileri oyunda tutan tecrübeli kalecinin sırrı ortaya çıktı! Kampta olduğu için 7 aylık çocuğunu çok özleyen Mert, bu durumu ailesiyle paylaştı. Bunun üzerine babası Mahir Günok, gelini Aslı hanım ve torunu Ala'yı alarak TFF'nin Riva'daki kamp tesislerine götürdü. Kızını karşısında görünce çok mutlu olan Mert Günok, "Ala benim en büyük motivasyon ve moral kaynağım" diye konuşuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mert Günok, Riva, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Stoch ve eşi Pauli Bedzetiova alışveriş için İstanbul'a geldi! 300 bin TL harcadı
Trabzonsporlu Doğan Erdoğan: Soyadım Cumhurbaşkanımızla aynı olduğu için kapı zilinden ismimi söktüler Ozan'ın formasını giydiği Schalke'den asker selamı açıklaması Belçika'da asker selamı veren Beringen Türkgücü kulübüne soruşturma!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 09:44:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paris Panteri Mert Günok'un büyük sırrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]