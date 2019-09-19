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Paris Premiere Vision Fuarı'na Türk firmaları çıkarma yaptı

16 dakika önce

Fransa'da dünyanın en prestijli tekstil ve hazır giyim fuarı olarak kabul edilen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı'na 200'e yakın Türk firması damga vurdu.

Paris Premiere Vision Fuarı'na Türk firmaları çıkarma yaptı, System.String[]

Fransa'da dünyanın en prestijli tekstil ve hazır giyim fuarı olarak kabul edilen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı'na 200'e yakın Türk firması damga vurdu.


Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen dünyanın en prestijli tekstil ve hazır giyim fuarı olarak kabul edilen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı, 17-19 Eylül 2019 tarihlerinde yapıldı. Paris Nord Villepinte'de yılda iki kez düzenlenen ve üç gün boyunca, küresel moda endüstrisine malzeme ve hizmet sağlayan Premiere Vision Fuarı'nda Türk firmaları göz doldurdu. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Bursa Tekstil firmalarının yanı sıra bireysel olarak katılanlar da ziyaretçilerle bir araya geldi. Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörlerini bir araya getirdi. Fuarda 40 ülkeden yaklaşık bin 800 firma katılırken, 120 ülkeden 60 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildi.


Tekstil fuarlarının en bilinen ve prestij sahibi olarak kabul gören Premire Vision Paris Fuarında 200'e yakın Türk firması, kumaş, iplik, giyim ve aksesuar alanında katılım sağladı. - PARİS

Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:36 Kaynak: İHA
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