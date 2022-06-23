Paris, Rusya'nın Moskova'daki Fransız diplomatı "istenmeye kişi" ilan ettiğini doğruladı - Son Dakika
Üye Girişi

Paris, Rusya'nın Moskova'daki Fransız diplomatı "istenmeye kişi" ilan ettiğini doğruladı

23.06.2022 23:47
Paris, Rusya'nın Moskova'daki Fransız diplomatı "istenmeye kişi" ilan ettiğini doğruladı

Fransa, Moskova'daki Büyükelçiliğindeki Kültür Ataşesinin Rusya tarafından "istenmeye kişi" ilan edildiğini teyit etti.

Fransa, Moskova'daki Büyükelçiliğindeki Kültür Ataşesinin Rusya tarafından "istenmeye kişi" ilan edildiğini teyit etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus yetkililer, Fransa'nın Moskova'daki Büyükelçisine cuma günü, Büyükelçilik bünyesinde çalışan Kültür Ataşesinin artık Rusya topraklarında istenmediğini bildirdi.

Açıklamada, bununla ilgili hiçbir "meşru dayanak" gösterilmediği ve Fransa'nın bu kararı esefle karşıladığı ifade edildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın, Bakanlığın yetkili servislerine, kendisine yapılacak takibi tanımlamak için seçenekleri hızlı bir şekilde sunmaları için talimat verdiği aktarılan açıklamada, Fransa'nın Moskova Büyükelçiliğindeki personelin çalışmasının Diplomatik ve Konsolosluk İlişkilerine Hakkındaki Viyana Sözleşmeleri kapsamına girdiği belirtildi.

Fransız basındaki haberlerde, Rusya tarafından akreditasyonu yenilenmeyen Fransız Ataşenin 17 Temmuz'a kadar ülkeyi terk etmesi gerekeceği aktarıldı.

Rusya'nın, söz konusu diplomatın, ülkede yakın zamanda feshedilmiş bir vakıf ve yasaklanan bir medya kuruluşuna gizli bir şekilde finansman yolları sağladığını öne sürdüğü belirtildi.

YORUMLAR
500
Moskova Moda Haftası Moskova Moda Haftası CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı'ya veda CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı'ya veda
Kaynak: AA

Moskova, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris, Rusya'nın Moskova'daki Fransız diplomatı 'istenmeye kişi' ilan ettiğini doğruladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:44 6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Stokçulara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek
23:41 ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'dan tamamen çekime kararı aldı
23:19 Eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra pompalı tüfekle vurdu
23:13 Marmaris'te orman yangınını çıkaran şahsın sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı
22:45 Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı
22:34 Avrupa Birliği'ne üye olan 27 ülkenin liderleri Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini onayladı
22:04 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Memur ve emekli maaşlarına temmuzda yüzde 40 artış öngörüyoruz
21:32 "DADD Ralli Karadeniz 2022" başlıyor! 60 kişilik denizci start verecek
21:23 Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu söyledi
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 23:53:19. #1.13#
SON DAKİKA: Paris, Rusya'nın Moskova'daki Fransız diplomatı "istenmeye kişi" ilan ettiğini doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement