Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt\'tan 90 milyon euro bedelle Muani\'yi renklerine bağladı

Paris Saint-Germian transferin son gününde bombayı patlattı. Fransız devi, Frankfurt forması giyen forvet Randal Kolo Muani'yi 90 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

PSG'den yapılan açıklamada, 24 yaşındaki golcü ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Fransız ekibi bu transfer için Frankfurt'a 75 milyon euro bonservis artı 15 milyon euro bonus ödeyecek.

MAUNI'NİN KARNESİ

Muani geçen sezon Alman ekibiyle 46 maçta forma giydi. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 23 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.