Parıs Saint-Germain Academy Bursa kız futbolcu seçmeleri

29 Haziran 2019 tarihinde resmi açılışını yaparak, 4-18 yaş grubu arasında kız ve erkek öğrencilere Paris Saint-Germain tarafından hazırlanan antrenman programları ile futbol akademi eğitiminin yanı sıra, yabancı dil, beslenme doktoru, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor psikoloğu, spor pedagogu, TFF hakem eğitimleri de vererek Bursa'ya yeni bir soluk getiren Paris Saint-Germain Academy, hayallerini Bursa'dan Paris'e taşıyacak kız Neymarlarını arıyor.



Kadınlar futbolunda dünyanın önde gelen kulüplerinden biri olan Paris Saint-Germain, erkek sporculara verdiği önem kadar kadın futbolculara da önem veriyor. Bu felsefe ile yola çıkan Paris Saint-Germain Türkiye'de yeni kabiliyeleri arıyor. Paris Saint-Germain'in resmi alt yapı akademisi olan Paris Saint-Germain Academy Bursa'da 4-18 yaş grubu kız çocukları için seçme düzenlemeye karar verdi.



Bursa'da kız Neymar'lar aranıyor



7 Eylül Cumartesi günü saat 11: 00'de Nilüfer İhsaniye'de bulunan Asya Spor Merkezi'nde, Paris Saint-Germain Academy Bursa'nın düzenleyeceği ücretsiz kız futbolcu seçmeleriyle kız Neymarlarını arayacak.



Yapılacak seçmelerde takım içerisindeki iletişim ve futbol becerisine göre belirlenerek 10 sporcuya Paris Saint-Germain Academy Bursa'dan kayıt ücretlerinde burs kazanma fırsatı sunulacak. - BURSA