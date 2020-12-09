Paris Saint-Germain-Başakşehir karşılaşması değiştirilen hakemlerle kaldığı yerden bugün 20.55'te oynanacak

İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain maçında soyunma odasına giderek bir daha dönmedi ve sahaya çıkmama kararı aldı. Kafile, Parc des Princes'ten ayrılarak konakladığı otele döndü. Karşılaşma, hakem kadrosunun tamamının değişmesi şartıyla TSİ 20.55'e ertelendi. UEFA mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceğini açıkladı. Dördüncü hakem ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Sonrasında İstanbul Başakşehir'de futbolcular, teknik heyet ve yönetimin yaptığı görüşme sonucunda sahaya çıkmama kararı alındı.

MAÇI HOLLANDALI HAKEM DANNY MAKKELİE YÖNETECEK. DÖRDÜNCÜ HAKEM İSE POLONYALI BARTOSZ FRANKOWSKİ OLACAK

UEFA, iki kulübün yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından, hakem değişimiyle maçın devam edeceğini açıkladı. Ancak Başakşehirli oyunculardan Demba Ba, Crivelli ve Carlos Ponck, protestolarını devam ettirerek maça çıkmak istemedi. Diğer futbolcular da takım arkadaşlarına destek vererek sahaya çıkmaktan vazgeçti. Paris Saint Germain'li futbolcular da sosyal medyadan paylaştıkları mesajla Webo'ya destek vererek, maçın ertelenmesini istedi. Uzun süren görüşmelerin ardından UEFA, maçı bir gün erteleyerek bu akşam (çarşamba) TSİ 20.55'te oynanmasına karar verdi. Kaldığı yerden devam edecek mücadelenin hakemleri de değişti. Maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Dördüncü hakem ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.

DHA'nın dün gece geçtiği diğer haberler şöyle:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SPORDA VE HAYATIN TÜM ALANLARINDA IRKÇILIĞA VE AYRIMCILIĞA KAYITSIZ ŞARTSIZ KARŞIYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris Saint-Germain karşılaşmasında İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun 4'üncü hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı ifadelere maruz kalmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadeleri yer aldı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: HAKEMİN MAÇTAN ALINDIĞI BİLGİSİ GELDİ

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Pierre Webo'ya ırkçı ifadede bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun maçtan alındığı bilgisinin kendisine ulaştığını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun son haftasında Paris Saint-Germain'in İstanbul Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

Konuyla ilgili yayıncı kuruluşa açıklama yapan İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Yaşanan bir pozisyonun ardından hakeme, Webo'yu göstermek için eliyle 'Bu zenciyi atacaksın' diyor, yani negro diyor. Bunu arkadaşlarımız duyuyor. Bu bize iletilince, biz de 4'üncü hakem devam ederse maça çıkmayacağımızı delegeye söyledik. Şimdi 4'üncü hakemi UEFA'nın saha dışına çıkardığı bilgisi geldi. ya bir hakem gelecek ya da 4'üncü hakem olmadan maçı yönetecekler. Takımımızdan sahaya çıkmak istemeyenler var. Biz ancak bizim istediğimiz şekilde olursa sahaya çıkacağız. Şu anda 4'üncü hakemin alındığı bilgisi geldi. Böyle olursa sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA ERÖĞÜT: MAÇ KALDIĞI YERDEN BUGÜN DEVAM EDECEK

İstanbul Başakşehir Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt, karşılaşmanın yarın kaldığı yerden ve yeni bir hakem kadrosu ile devam edeceğini söyledi.

Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşmasında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullanması nedeniyle sahadan çekilen İstanbul Başakşehir, sahaya çıkmama kararı aldı.

Konuyla ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan kulüp CEO'su Mustafa Eröğüt, hakemin çok talihsiz bir kelime kullandığını dile getirerek, "Kendi dilinde çok kötü bir manaya gelmediğini söylese de böyle bir maçta çok dikkatli olması lazım. Biz de çok büyük bir tepki gösterdik. Soyunma odasına gittik. UEFA bize 4'üncü hakemin maçtan ihraç edildiğini ve VAR'dan bir hakem gönderileceğini iletti. Biz tepkimize devam ettik. UEFA'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde yarın maç kaldığı yerden devam edecek. Yeni bir hakem kadrosu olacak maçta. Saat henüz belli değil. Oyuncular bu hakemler olduğu sürece çıkmak istemediklerini söylediler. Biz bir takımız, tepki göstereceksek hep beraber gösteririz. Bir toplantı yaptık ve kararımız bu şekilde oldu" dedi.

TFF'DEN IRKÇILIK AÇIKLAMASI

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Paris Saint-Germain karşılaşmasında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı ifadelerine maruz kalan İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek mesajı yayımladı ve konunun takipçisi olunacağını ifade etti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in, PSG ile deplasmanda oynadığı mücadelenin 4. hakemi tarafından Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya olan ırkçılık söylemi, insanlık adına asla kabul edilemez bir suç ve utançtır. Olayın yaşandığı andan itibaren TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ile TFF 1'inci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Servet Yardımcı, ayrıca TFF yetkilileri, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve UEFA yetkilileri ile temasa geçmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu, bu gece yaşanan olayın takipçisi olacak, gerekli tüm soruşturmaların yapılmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir'in yanında olacaktır. Üyesi olduğumuz UEFA'nın, yıllardır sürdürdüğü ırkçılıkla mücadelesini göz önüne alarak, yaşananları titizlikle inceleyeceğine ve gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz."

SPOR DÜNYASINDAN WEBO'YA DESTEK

Bakan Kasapoğlu: Irkçılık insanlık suçudur

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Bunun ardından Türk spor kamuoyundan bu ırkçılığa büyük bir tepki geldi.

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem karşılaşmanın Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlerle maruz kaldı. Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.

Yaşanan olayların ardından Webo'ya destek, ırkçılığa ise tepki mesajları yağdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, spor kulüpleri ve birçok futbolcu sosyal medya hesaplarından Webo'ya destek mesajları paylaştı.

BAKAN KASAPOĞLU: IRKÇILIK İNSANLIK SUÇUDUR

Gençlik Spor Bakanı ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir'in yanındayız" ifadesini paylaştı.

Ayrıca; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Sakaryaspor ve birçok kulüp Medipol Başakşehir'i destekleyen paylaşımlarda bulundu.

Öte yandan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sofiane Feghouli, Taylan Antalyalı, Nuri Şahin ve Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Çağlar Söyüncü ve Mert Çetin gibi futbolcular da Pierre Webo için 'Irkçılığa Hayır' mesajları paylaştı.