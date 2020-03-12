Paris-Saint Germain çeyrek finalde - Son Dakika
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Paris-Saint Germain çeyrek finalde

42 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Lig Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği Borussia Dortmund'u evinde 2-0'la geçen Paris-Saint Germain, çeyrek finale yükseldi.

Paris-Saint Germain çeyrek finalde, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Lig Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği Borussia Dortmund'u evinde 2-0'la geçen Paris-Saint Germain, çeyrek finale yükseldi.


UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Fransız ekibi PSG, Parc des Princes Stadı'nda Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk etti. Korona virüsü tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Paris-Saint Germain, 28. dakikada Neymar ile 1-0 öne geçti. 45. dakikada Bernat'ın golüyle Fransız ekibi soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda iki takımın ataklarında gol sesi çıkmayınca PSG, ilk maçta 2-1 yenildiği rakibini 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Öte yandan Dortmun'un Türk asıllı Alman oyuncusu 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. - İSTANBUL

Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:35 Kaynak: İHA
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