Paris Saint-Germain'den Medipol Başakşehir'e destek paylaşımı

PSG de resmi Twitter hesabından Başakşehir'in bu mesajını paylaşarak destekte bulundu.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo 'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajını paylaşarak tepki gösterdi.

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