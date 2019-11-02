Paris Saint-Germain'den sürpriz yenilgi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'de 12'nci haftanın açılış maçında, deplasmanda konuk olduğu lig sonuncusu Dijon'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Dijon'a galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Mounir Chouiar ve 47'nci dakikada Jhonder Cadiz kaydederken, Paris ekibinin tek golü 19'uncu dakikada Kylian Mbappe'den geldi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 12'ye yükseltirken, lider Paris Saint-Germain 27 puanda kaldı.