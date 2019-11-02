Son Dakika Haberleri: Paris Saint-Germain'den sürpriz yenilgi
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Paris Saint-Germain'den sürpriz yenilgi

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'de 12'nci haftanın açılış maçında, deplasmanda konuk olduğu lig sonuncusu Dijon'a 2-1 mağlup oldu.

Paris Saint-Germain'den sürpriz yenilgi, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'de 12'nci haftanın açılış maçında, deplasmanda konuk olduğu lig sonuncusu Dijon'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Dijon'a galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Mounir Chouiar ve 47'nci dakikada Jhonder Cadiz kaydederken, Paris ekibinin tek golü 19'uncu dakikada Kylian Mbappe'den geldi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 12'ye yükseltirken, lider Paris Saint-Germain 27 puanda kaldı.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:39 Kaynak: DHA
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