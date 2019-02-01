Paris Saint-Germain'den Türkiye'de Altyapı Hamlesi

Geçtiğimiz mayıs ayında İstanbul'da futbol akademisi açan Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü, Türkiye'nin farklı illerinde 15 futbol akademisi daha açmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında İstanbul'da futbol akademisi açan Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü, Türkiye'nin farklı illerinde 15 futbol akademisi daha açmaya hazırlanıyor.



Dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız ekibi Paris Saint Germain Futbol Kulübü, geçtiğimiz mayıs ayında İstanbul'da açtığı futbol akademisi ile 4-18 yaş arasındaki çocukları futbolla buluşturdu. Marka değerini ve örnek eğitim metodolojisini tüm Türkiye'ye yaymak isteyen Paris Saint-Germain Turkey ekibi, 15 farklı ilde futbol akademisi açmak için hazırlanıyor. Açılacak olan bu futbol akademilerinde toplam 250 teknik direktör, 200 teknik ekip çalışacak. Bu kapsamda Baltalimanı'nda düzenlenen basın toplantısına PSG Akademi Türkiye Franchisee'ı Nihat Uğurlu, eski futbolcu Miguel Pauleta ve PSG Akademi Başkanı Nadia Benmokhtar katıldı.



Uğurlu: "Türk futbol dünyasının öz kaynaklara yönelmesi gerekiyor"



Burada akademinin amacı ve planlamaları hakkında açıklamalarda bulunan PSG Akademi Türkiye Franchisee'ı Nihat Uğurlu, "Türk futbol dünyasının öz kaynaklara yönelmesi gerekiyor. Futbolcu yetiştirmek, geliştirmek ve Türk futbolunun kalitesini artırmak amacıyla dünyanın en iyi futbol kulüplerinden biri olan Paris Saint-Germain ile işbirliğine girdik. Türkiye, Paris Saint-Germain futbol akademisi Dünya'daki diğer 15 akademiler arasında en dikkat çeken akademi olarak kendini gösterecek. Türk futbol altyapısında tesisleşme, vizyon, finans ve insan kaynağı eksikliklerini gidermeye yönelik bir projeyi hayata geçiriyoruz. Amacımız sadece PSG altyapısına oyuncu yetiştirmek değil aynı zamanda Türk kulüplerinin ihtiyaç duyduğu öz kaynağı geliştirmek" dedi.



"250 antrenör ile çalışacağız"



Uğurlu, hedeflerinin sadece futbolcu yetiştirmek olmadığını belirterek, "Aynı zamanda kişisel gelişimini tamamlayan bireyler yetiştirmek. Türk futbol dünyasının 3 büyükleri toplam giderlerinin sadece yüzde 1,5'ini altyapı faaliyetleri için harcamakta. Finansman eksikliği beraberinde tesisleşme yetersizliği, kaliteli antrenör, beslenme uzmanı, tesis yöneticisi eksikliği oluşturmakta. Kulüplerin borçları, milli takımın başarısızlıkları, genç yeteneklerin yetişmemesinin en büyük nedeni altyapı eksiklikleri. Amacımız sadece futbolcu yetiştirmek değil, Avrupa standartlarında futbol antrenörü yetiştirmek, futbol eğitim metodolojisini geliştirmek ve altyapıda tüm ezberleri bozan bir yapı oluşturmak. Hedefimiz 15 şehirde toplam 3.500 öğrenciye ulaşmak. Bunun için de 250 antrenör ile çalışacağız. 4-16 yaş gruplarını iyi tanıyan kişisel gelişim uzmanları, beslenme uzmanları ile birlikte yol alacağız. Kuracağımız ekosistem ile Türk futbol dünyasına hizmet etmiş olacağız" açıklamasını yaptı.



Benmokhtar: "Amacımız Türk futboluna oyuncu yetiştirmek"



Bünyelerinde bulunan öğrencileri iyi bir futbolcu ve iyi de bir vatandaş olarak yetiştirme amacı içinde olduklarını dile getiren PSG Akademi Başkanı Nadia Benmokhtar, "İstanbul'da bulunmaktan çok mutluyum. Burası, tarihi ve kültür açısından çok zengin bir şehir tıpkı Paris gibi. Bu, bizim birinci ortak yönümüz. Paris Saint-Germain' in dünyada 80 akademisi var ve birkaç aydır bu akademiler arasına Türkiye de eklendi. Böylece, Türkiye de Paris Saint-Germain ailesine katılmış oldu. Ailemiz 12 bin öğrenciden, 250 hocadan oluşmaktadır. Paris Saint-Germain metodolojisinde hocaların önemi çok fazla. İyi eğitim iyi hocalarla verilir. Çünkü Paris Saint-Germain sadece üzerimize giydiğimiz formadan ibaret değildir. Hocalar vasıtasıyla öğrencilerimize hem oyun felsefemizi hem de değerlerimizi öğretiyoruz. Bu yüzden Türkiye'deki öğrencilerimiz Paris'teki öğrencilerimiz ile eşdeğerdedir. Bu eğitim sayesinde Türk çocuklarımıza ciddi antrenmanlar uygulayıp gerçek bir gelişim sağlamaktayız. Amacımız, hem Türk futboluna hem Türk Milli Takımı'na belki de Paris Saint-Germain futbol takımına oyuncu yetiştirmek. Akademilerimiz sadece yetenekli öğrencilere değil, herkese açık bir akademidir. Herkes MBappe olamaz ama her çocuğa futbolu sevdirebiliriz. Her açtığımız ülkede doğru partneri bulmak da çok önemli. PSG metodolojisi haricinde öğrencilerimize destek olacak kişisel eğitimler de uygulanmaktadır. Bu şekilde hem düzgün eğitim hem de çocuklarımızın mutlu bir şekilde eğlenmelerini sağlamaktayız. Bu seyahatten sonra iki şeyden emin oldum. Birincisi, buradaki öğrenciler üst seviyede futbolcu olamasalar bile üst seviyede vatandaş olacaklar. İkincisi, PSG her zaman en iyisini ister ve Türkiye'deki en iyi partner ile beraber çalışıyoruz. Son olarak, umarım bu sene PSG Şampiyonlar Ligi'ni kazanır. Kim bilir belki bir gün Neymar'ın da yolu Türkiye'den geçer. Bu bahsettiğim iki konudan emin değilim ama çocuklarımızın emin ellerde olduğundan çok eminim" ifadelerini kullandı.



Pauleta: "Türkiye büyük bir futbol ülkesi"



Türkiye'de futbola olan ilginin çok fazla olduğuna dikkat çeken PSG Dünya Temsilcisi Miguel Pauleta da, "10 sene önceki videoları görmek beni keyiflendirdi. Güzel goller atmıştım. Tekrardan herkese hoş geldiniz diyorum. Rüştü Reçber ve Faty bey burada. Onları tekrardan görmek benim için çok güzel oldu. Paris Saint-Germain çok özel bir takım ve bu takımın markası olmak, 'dünya elçisi' olmak benim adıma çok keyifli. PSG Akademisi'nin elçisi olmak çok önemli benim açımdan çünkü 13 binden fazla oyuncumuz var. Bu görev bana gerçekten değer katıyor. PSG Akademi'nin en iyi tarafı hocaları. Biz hocalara çok önem veriyoruz. Çünkü hocalar sayesinde kaliteli eğitim verebiliyoruz. Herkesin bildiği gibi Türkiye büyük bir futbol ülkesi. Çok tutkulu bir ülke. Kaliteli hocalar ve PSG'nin metodolojisi sayesinde futbol akademilerimizdeki öğrencileri belirli yerlere getirmek istiyoruz. Herkes futbolcu olmasa bile kaliteli bireyler yetiştirmek istiyoruz. Açıkçası Paris Saint-Germain Türkiye Akademisi'nden çok etkilendim. Çünkü şartlar çok iyi hem eğitim açısından hem hoca kalitesi hem de tesisleşme açısından çok beğendim. Şu an Türkiye'de 300 öğrencimiz var ama bu sayıyı arttırmamız lazım. Öğrenci sayısı ve kalitesi arttıkça Türkiye'den kaliteli futbolcu çıkartma şansımız artıyor. Bizim amacımız beş on sene sonra Türkiye'den PSG formasını esasen sadece forma da değil bu değerlerini taşıyan futbolcular görmek istiyoruz. Benim bir hayalim vardı. Hayalim futbolcu olmaktı. Onu gerçekleştirdim. İkinci bir hayalim vardı. PSG forması giymek. Onu da gerçekleştirdim. Umarım Türkiye'deki sporcularımız da gerçek hayallerine ulaşır. Herkese teşekkür ederim. Futbol ülkesinde, burada bulunmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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