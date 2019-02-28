Paris Saint-Germain'e Accor Grubu'ndan Büyük Destek!

Fransa merkezli dünyanın önde gelen otel zinciri Accor Grubu, Avrupa'nın en köklü kulüplerinden birisi olan ve 2017 yılında dünya yıldızı Neymar'ı kadrosuna katarak, spor kamuoyunun dikkatini üzerine çeken Paris Saint-Germain, ile dev bir iş birliğine imza attı.

Accor'un yeni yaşam tarzı sadakat platformu, ALL (Accor Live Limitless), 2019-2020 sezonundan itibaren, Paris Saint-Germain Kulübü'nün ana partneri ve resmi forma sponsoru oldu. Konaklama sektörünün küresel ve öncü lideri olan Accor Grubu ile dünyanın en hızlı büyüyen futbol kulübü Paris Saint-Germain'i bir araya getirecek bu ortaklık; Accor'un küresel bazda 265 milyon misafiri, ile dünya genelinde Paris Saint-Germain'i ve oyuncularını sosyal medyada takip eden 395 milyon taraftarını da aynı amaç etrafında birleştirecek.

HAYATTA BİR KEZ YAŞANACAK DENEYİM SUNUYOR

Bu işbirliği sayesinde her iki marka da, bağlılığı kuvvetlendirmek için misafirlerine ve taraftarlarına, dünyanın her yerinde yenilikçi girişimler sunarken, destekçilere ve ortaklara da esin kaynağı olacak. Paris Saint-Germain'in artan popülaritesi ve futbol alanındaki başarıları, ALL'in mevcut ve gelecekteki üyeleri için "hayatta bir kez" deneyimleri sunmayı hedefleyen Accor'un yeni sadakat programını ile tam anlamıyla örtüşüyor.

ALL, Raffles, Fairmont, Sofitel, Rixos, SLS, Mondrian, Banyan Tree, Pullman, Swissotel, Novotel, Ibis, Mercure , Movenpick.. gibi 36 dünya markası, 4,800 otel dahil olmak üzere, Accor'un tüm ekosistemi boyunca ödülleri, hizmetleri ve deneyimleri entegre eden sadakat deneyimi sunmayı hedefliyor.

GRUBUN GELİRLERİ YÜZDE 16.9 ORANINDA ARTTI

Accor Grubu'nun 2018 yılı gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 16.9 oranında arttırarak, 3 milyar 610 milyon Euro'ya yükselttiğine işaret eden Accor Otelleri Dünya Ticaret Başkanı (Chief Commercial Officer -CCO) Yiğit Sezgin, "Yine grubun, 2018 yılında bir önceki yıla oranla vergi öncesi karı yüzde 14.5 oranında artışla, 712 milyon Euro'ya net karı ise 529 milyon Euro'ya çıktı " dedi.

Sezgin, Accor'un yeni yaşam tarzı sadakat platformu; ALL hakkında ise , "Bu yeni yaşam tarzı sadakat programının, daha önce hiç olmadığı şekilde misafirleri tanıyacak, anlayacak, iletişime geçecek ve ödüllendirecektir. Sadakat platformunun barlar, restoranlar, gece kulüpleri ve 'paranın satın alamayacağı' deneyimlerin eşsiz bir derlemesinin yanı sıra 36 otel markasının benzersiz ve simgesel portföyünün kapılarının müşterilere açıyor" şeklinde bilgi verdi.

YENİ ORTAKLIKLAR

Accor Grubu olarak Paris Saint-Germain ile yapılan ortaklık dışında iki yeni ortaklığa daha imza attıklarının altını çizen Sezgin, bu yeni ortaklıklar hakkında şunları söyledi:

"Sporculara, takımlara, sanatçılara ve hayranlara esin kaynağı olan yenilikler sağlayan, yıllık 100 milyondan fazla misafir kapasitesine sahip dünyanın önde gelen spor ve canlı eğlence şirketi AEG ile bir anlaşmaya imza attık.

Accor Grubu olarak bunun dışında kapsamlı yemek deneyimine sahip mutfak kültürü başta olmak üzere spor, etkinlik, medya ve moda alanlarında 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren küresel bir aktör olan IMG ile de yeni bir ortaklık anlaşması daha imzaladık. Bu anlaşma, en saygıdeğer üyelerimiz için aşçılık ustalık sınıflarına ve aşçılık karşılaşmalarına erişim sağlayacak. 2020 yılından itibaren üyelerimiz, Londra, Paris, Sao Paulo, Hong Kong ve Toronto'daki Taste Festivalleri'nin keyfini çıkartabilecek ve sonraki üç yıl boyunca yeni şehirlerdeki ortaklıklar büyüyecek ve genişleyecek"