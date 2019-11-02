Paris Saint-Germain, Florya'da futbol akademisi açtı

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü, İstanbul'da futbol akademisi açtı.

PSG'nin altyapısına Türkiye'den oyuncu kazandırmayı hedefleyen futbol akademisi, Florya'da Şenlikköy Stadı'nda faaliyete başladı.

Statta düzenlenen açılış törenine akademide yer alan sporcular ile görevli antrenörler, PSG Akademi Türkiye Kurucusu Nihat Uğurlu ve akademi teknik direktörü Hamza Gezmiş'in yanı sıra minik futbolcuların aileleri katıldı. Törenin ardından futbol akademisinde ilk antrenman yapıldı.

Nihat Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akademinin 5 şehirde faaliyette olduğunu belirterek, "Hedefimiz dünyanın en iyi akademisi olmak. Yaklaşık 8 binin üzerinde bir öğrenci hedefimiz var." dedi.

Futbol eğitiminin yanında kişisel eğitimler de verdiklerini vurgulayan Uğurlu, "Yabancı dil eğitimleri de veriyoruz. Teknik direktörlere de eğitim veriyoruz. Teknik ekibi çok iyi oluşturduk. Aileler güvenerek çocuklarını emanet edebilir. Türk futbolunu besleyecek yapıda hareket ediyoruz. Yetiştirdiğimiz futbolcular Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın altyapılarına gitmeye başladı. Ancak bizim önceliğimiz PSG. Kayıt olan oyuncularımız, ileride PSG'nin altyapısına dahil olmak hedefiyle buraya geliyor." şeklinde konuştu.

PSG Akademi Türkiye'nin bir yıl içinde PSG altyapısına üç futbolcu verdiğini bildiren Uğurlu, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri kız futbolcumuz, adı Elanil. PSG altyapısıyla resmi kontrat imzaladı. Gabonlu bir oyuncumuz da var, adı Junior. Bir yıl içerisinde beklediğimiz noktaya geliyoruz. Yıllar içerisinde Türk futbolunu besleyeceğimize inanıyoruz. PSG akademisinin en aktif olduğu ülke Türkiye.

Türk futbol camiasından çok önemli isimlerin çocukları da burada bizimle. Ricardo Quaresma'nın, Ümit Özat'ın, Yılmaz Vural'ın, Atiba Hutchinson'ın, Gökhan Gönül'ün çocukları da akademimizde."