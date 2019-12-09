Son Dakika › Spor › Paris Saint Germain - Galatasaray maçı Istvan Kovacs'ın - Son Dakika Spor
Paris Saint Germain - Galatasaray maçı Istvan Kovacs'ın
6 saat önce
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı PSG maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı PSG maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
Real Madrid'in İstanbul'da Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın özetini hatırlıyoruz...
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:52
Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya ömürlük teklif! Şampiyonluk oranları güncellendi! 3 takımın da oranı düştü PSG-Galatasaray maçının İddaa oranları belli oldu! Valbuena'ya dava açan Benzema'nın talebi reddedildi!