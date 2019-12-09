Son Dakika Haberleri: Paris Saint Germain - Galatasaray maçı Istvan Kovacs'ın
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Paris Saint Germain - Galatasaray maçı Istvan Kovacs'ın

6 saat önce

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı PSG maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Paris Saint Germain - Galatasaray maçı Istvan Kovacs'ın, System.String[]

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı PSG maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.


Real Madrid'in İstanbul'da Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın özetini hatırlıyoruz...


Real Madrid, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:52 
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