Son Dakika Haberleri: Paris Saint-Germain - Galatasaray maçına Rumen hakem
Son Dakika Spor Paris Saint-Germain - Galatasaray maçına Rumen hakem - Son Dakika Spor

Paris Saint-Germain - Galatasaray maçına Rumen hakem

6 saat önce

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son haftasında Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Paris Saint-Germain - Galatasaray maçına Rumen hakem, System.String[]

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son haftasında Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

11 Aralık Çarşamba günü Parc des Princes Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada, Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Marius Avram görev yapacak.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:10 Kaynak: DHA
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