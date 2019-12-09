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Paris Saint-Germain - Galatasaray maçına Rumen hakem
6 saat önce
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son haftasında Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:10 Kaynak: DHA
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son haftasında Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
11 Aralık Çarşamba günü Parc des Princes Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada, Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Marius Avram görev yapacak.
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