Paris Saint-Germain - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in konuşması PARİS - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray, 5-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını yitirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.