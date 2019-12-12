Paris Saint-Germain - Galatasaray maçının ardından - Thomas Tuchel - Son Dakika
Son Dakika Spor Paris Saint-Germain - Galatasaray maçının ardından - Thomas Tuchel - Son Dakika Spor

Paris Saint-Germain - Galatasaray maçının ardından - Thomas Tuchel

6 saat önce

Paris Saint-Germain (PSG) Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun altıncı ve son haftasında Galatasaray'ı 5-0 yendikleri maçta takımının sergilediği performanstan çok memnun olduğunu söyledi.

Paris Saint-Germain (PSG) Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun altıncı ve son haftasında Galatasaray'ı 5-0 yendikleri maçta takımının sergilediği performanstan çok memnun olduğunu söyledi.

Tuchel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Takımın performasından çok memnunum. Bu galibiyet çok önemli. Çok iyi bir maç oynadık." diyen Tuchel, Mbappe'nin performasının giderek daha iyi olduğunu ifade etti.

Tuchel, Galatasaray takımının karşılaşmaya birçok eksikle çıktığını hatırlatarak, "Kaliteli bir takım. Bugün bize karşı oynamak kolay değildi çünkü güvenerek oynadık. Taraftarlarımıza karşı oynamak hiç bir zaman kolay değil. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve çok büyük oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Bize karşı oynamak zordur." şeklinde konuştu.

Paris Saint-Germain - Galatasaray maçının ardından - Thomas Tuchel

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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