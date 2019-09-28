Paris Saint Germain'i Galatasaray korkusu sardı! Biletleri...

Paris Saint Germain cephesini salı günü temsilcimiz Galatasaray'la kozlarını paylaşacakları Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde büyük bir korku saldı. Fransa'da yayım yapan Le Parisien gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde PSG taraftarlarının kendilerine ayrılan 2 bin 500 biletin yalnızca 700'ünü satın aldıklarını yazdı.



Gazete, Sarı Kırmızılılar'ın Avrupa'nın en ateşli taraftar gruplarından birine sahip olduğunun altını çizerken maçın son derece gergin bir ortamda oynanacağı yorumunda bulundu. Haberde Türk Telekom Stadyumu'ndaki dev karşılaşmayı izleyecekler arasında PSG'nin ünlü taraftar grubu Collectif Ultras Paris'ten 220 kişinin bulunduğu belirtilirken Sultanahmet Meydanı'nda toplanacak Fransız taraftarlar için son derece sıkı güvenlik önlemlerinin alınacağı ifade edildi.



Galatasaray'ın daha önce PSG ile karşılaştığı maçlara da atıfta bulunan gazete, Cim Bom'un 2001 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turu gruplarının son haftasında PSG ile deplasmanda oynadığı maçta Parc des Princes tribünlerinde çıkan kavgada 50'ye yakın Türk taraftarının yaralandığını hatırlattı. Makalede geçmişte yaşanan bu acı olaydan ötürü Fransız futbolseverlerin çok daha temkinli davranmaları gerektiği yazıldı.



PSG'nin dünyadaki en zorlu deplasmanlardan birine çıkacağını kaydeden gazete, Collectif Ultras Paris'in bir üyesinin yorumlarını da sayfaya taşıdı. Söz konusu taraftar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Taraftarlarımızın orada aptallık yapacaklarını düşünmüyorum." şeklinde konuştu.



