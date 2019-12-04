Son Dakika Haberleri: Paris Saint-Germain ile Ruanda iş birliği yaptı
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Paris Saint-Germain ile Ruanda iş birliği yaptı

6 saat önce

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Ruanda ile iş birliği yaptı.

Paris Saint-Germain ile Ruanda iş birliği yaptı, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Ruanda ile iş birliği yaptı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, "Ruanda ve Paris Saint-Germain, ilan ettiği yeni iş birliği aracılığıyla dünyayı Ruanda'nın heyecan verici değişiminin bir parçası olmaya davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan iş birliğinin 3 yıl süreceğinin duyurulduğu anlaşmada, "PSG, dünyaya Ruanda'nın eşsiz kültürü ve nefes kesici güzelliğini deneyimleme şansı sunuyor." ifadeleri yer aldı.

Paris Saint Germain, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:30 Kaynak: AA
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