Paris Saint-Germain'in sezonun en komik anları
1 saat önce
Bu sezon Paris, Saint-Germain kadrosuyla en komik anlara göz atın; bu arada, küçük hindistan cevizi, şakalar ve neşeli kutlamalar da dahil.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:06
Bu sezon Paris
, Saint-Germain kadrosuyla en komik anlara göz atın; bu arada, küçük hindistan cevizi, şakalar ve neşeli kutlamalar da dahil.
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