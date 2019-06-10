Son Dakika Haberleri: Paris Saint-Germain'in sezonun en komik anları ikinci bölüm
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Paris Saint-Germain'in sezonun en komik anları ikinci bölüm

5 saat önce

Bu sezon Paris, Saint-Germain takımının en komik anlarına bakıp, küçük hindistan cevizi, şakalar ve neşeli kutlamalar dahil.

Bu sezon Paris, Saint-Germain takımının en komik anlarına bakıp, küçük hindistan cevizi, şakalar ve neşeli kutlamalar dahil.
Paris Saint-Germain'in sezonun en komik anları ikinci bölüm
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06 
Paris Saint Germain, Spor
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