Paris Saint-Germain'in sezonun en komik anları ikinci bölüm
5 saat önce
Bu sezon Paris, Saint-Germain takımının en komik anlarına bakıp, küçük hindistan cevizi, şakalar ve neşeli kutlamalar dahil.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06
Bu sezon Paris
, Saint-Germain takımının en komik anlarına bakıp, küçük hindistan cevizi, şakalar ve neşeli kutlamalar dahil.
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