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Paris Saint-Germain liderliği garantiledi

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray'ın A Grubu'ndaki rakipleri Real Madrid ile Paris Saint Germain 2-2 berabere kaldı.

Paris Saint-Germain liderliği garantiledi, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray'ın A Grubu'ndaki rakipleri Real Madrid ile Paris Saint Germain 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Paris Saint Germanin grupta puanını 13'e yükselterek A Grubu'ndan lider olarak çıkmayı, Real Madrid ise puanını 8'e çıkararak grubu ikinci tamamlamayı garantiledi.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 17'nci ve 79'uncu dakikalarda Karim Benzema kaydetti. Fransız takımının golleri ise 81'inci dakikada Kylian Mbappe ve 83'üncü dakikada Pablo Sarabia'dan geldi.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak Club Brugge - Real Madrid ve Paris Saint Germain - Galatasaray maçları ile tamamlanacak.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Paris, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:07 Kaynak: DHA
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