Paris Saint-Germain maçının ardından - Son Dakika

Paris Saint-Germain maçının ardından

29.10.2020 00:07
Paris Saint-Germain maçının ardından, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2'nci maçında evinde Paris Saint Germain'i ağırlayan Başakşehir, sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2'nci maçında evinde Paris Saint Germain'i ağırlayan Başakşehir, sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. İki takımın teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İyi bir oyun oynamalarına rağmen mağlup olduklarını belirten Buruk, "Maçın ilk yarısı ve gol yiyene kadar karşılıklı pozisyonlar vardı. Direkt olarak üstünlük kuran olmadı. İki kalede pozisyonlar vardı. Pozisyon bulduk. Oyunun bize geldiği, topun bizde kaldığı bölümler vardı.  Yaptığımız şutlar ve ortalarda biraz daha kendimize güvensek farklı olabilirdi. 1-0'dan sonra da oyunu ele aldık. Rakibimize karşı bulacağımızın en fazlasını bulduk. Sonuç 2-0 mağlubuz ve üzgünüz. Oyundan memnunuz. Oyuncularımın oyunundan memnunum. Türk futbolunu doğru temsil ettik. Güzel, pozitif oyun sahadaydı. Rakibi kutlamak istiyorum. Çok önemli bir takım. Şampiyonlar Ligi finalisti ama futbol şansı yanımızda olsaydı bugün farklı şeyler konuşabilirdik" şeklinde konuştu."ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YAKIŞIR BİR MAÇ OLDU"Sahaya iyi bir oyun koyduklarını söyleyen Buruk, "Oyun olarak iyi işler yaptık. Maçtan önce oyuncularıma korkmamalarını söyledim. Bunu sahada yaptık, pozisyona girdik. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir maç oldu. Basit bir gol yedik. Topun geldiği yer kalecinin ve oyuncuların arasına bir yere düştü. Yine fırsatlar vardı. 2-0'lık skor maçın bitmesine neden oldu" ifadelerini kullandı."İKİ TAKIMDA FUTBOL ADINA GÜZEL İŞLER YAPTI"Maçtan önce Alman teknik adam Tuchel ile konuştuğunu söyleyen Buruk, "Maçtan önce Tuchel ile konuştuk. İyi bir takım olduğumuzu söyledi. Maçtan sonra sadece tebrik ettim. Yaptıklarımızı analiz ettiklerini ve iyi, güçlü bir takım olduğumuzu söyledi. Ben de onların daha güçlü bir takım olduğunu söyledim. İki takımda futbol adına güzel işler yaptı. Tuchel ve oyuncularını kutlarım" dedi."RAKİPLERİMİZİ FAVORİ GÖRMÜYORUZ"Sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Buruk, "Sezona başı bu kadar baskın oynamadık ama gol atamadığımız maçlar da vardı. Antalya'ya karşı 5 gollü maç oldu. Trabzonspor'a karşı da kazandık.  Ligdeki oyunumuzu yukarı çektiğimizi söyleyebilirim. Bu oyun bize Şampiyonlar Ligi'nde gol de galibiyetler de getirir. Elimizden gelenin en fazlasıyla rakiplerimizle oynamaya çalışacağız. Rakipleri favori görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIM İYİ YOLDA"Sezon başı hazırlıkları için kısa bir süre olduğunu söyleyen Buruk, "Biz geçen sezon Türkiye'yi Avrupa Kupalarında en uzun süre temsil eden takımdık.  2 haftalık aranın ardından lige başladık ve sezon başını yapamadık. Hazırlanma ve yeni transferleri hazırlama anlamında zorlandık. Oyun olarak şu an yukarı çıktık. Beklentim daha da yukarılara gitmek. Ligde 2 önemli maç ve arada Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Oyuncularımın iyi yolda olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu."OYUN OLARAK İYİ DURUMDAYIZ"Oyun olarak iyi bir seviyeye geldiklerini söyleyen Buruk, "Oyun olarak, mücadele olarak çok iyi durumdayız. Tekrar lig maçına hazırlayacağız Konyaspor maçı sonra 3 gün sonra Manchester United maçları bizim için çok önemli. Bugünden kazandığımız bir özgüveni Konyaspor maçına taşıyacağız" dedi.TUCHEL: DANILO VE KIMPEMBE İYİ İŞ ÇIKARDIKadro tercihleri hakkında gelen bir soruya cevap veren Tuchel, "Neden olmasın, bununla ilgili daha önce konuştum. Savunmanın ortasında Danilo ve Kimpembe iyi iş çıkardı. Sportif bir karar ve bir stoper alırsak bu durum değişebilir. Ayrıca bu tartışmaya neden davam edildiğini anlamıyorum. Kulüp tarihindeki en iyi sezonu geçen sezon geçirdi. Eğer Lizbon'daki finali izlediyseniz bu soruyu anlamıyorum.  6 numarada onu kullanamasaydık o seviyeye gelemezdik, anahtar bir oyuncu" açıklamalarında bulundu."KAPASİTEMİZİ GÖSTERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"Çok fazla transfer yapmadıklarını ve transfer olan oyuncularının da takıma geç katıldığını söyleyen Tuchel, "Takımda eksik olan şey hazırlık süreci. 1-2 oyuncuyu son anda aldık. Hazırlama fırsatımız olmadı. Sürekliliği sağlayamadık. Sakatlarımız var. En iyi performansı göstermeye çalışmalıyız. Kapasitemizi göstermeye çalışacağız. Henüz hazır olamayan oyuncularımızı korumak zorundayım" diye konuştu. "NAVAS BİZİM İÇİN HEDİYE"

Takımın Kosta Rikalı kalecisi Navas'ın iyi bir oyun ortaya koyduğunu dile getiren Tuchel, "Navas her zaman sakin kalabilen, üst düzey performans gösteren bir isim. Bizim için bir hediye" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Paris Saint-Germain maçının ardından - Son Dakika Spor

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