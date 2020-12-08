Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.
08.12.2020 23:29
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.
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