Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. - Son Dakika

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.

08.12.2020 23:29
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu., System.String[]

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.

Paris Saint Germain, Başakşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ezber bozan araştırma: Koronavirüsün belirtileri 6 haftadan fazla sürebiliyor Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla paylaştı Canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastaneye kaldırıldı Koronavirüs tedavisi gören belde belediye başkanı, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Bakan Koca, 4 ilimizi uyardı: Sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi
Lazio, 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktı! Fenerbahçe'nin kasası doldu Lazio, 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktı! Fenerbahçe'nin kasası doldu         
23:17
Borussia Dortmund, deplasmanda Zenit'i 2-1 mağlup etti Borussia Dortmund, deplasmanda Zenit'i 2-1 mağlup etti         
22:58
Genç kız, 1 yaşındayken yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu Genç kız, 1 yaşındayken yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu         
22:22
Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi         
22:00
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu         
21:09
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek         
18:53
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde         
17:16
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 23:33:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei