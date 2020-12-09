PSG Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu - Son Dakika

PSG Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu

09.12.2020 02:28
PSG Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu, System.String[]

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçının yeni hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu.

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçının yeni hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir karşılaşması Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya Rumen 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun yaptığı ırkçı söylem sonrasında ertelendi. Maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe hakem 3'lüsü yönetiyordu. Başakşehir'in de isteğiyle mücadelenin hakemleri değişti.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün kaldığı yerden devam edecek olan müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin düdük çalacağı duyuruldu. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak. VAR'da İtalya'dan Marco Di Bello ve AVAR'da ise yine İtalyan Maurizio Mariani görev yapacak. - İSTANBUL

Paris Saint Germain, Futbol Federasyonu, Başakşehir, Hollanda, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor PSG Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu - Son Dakika Spor


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