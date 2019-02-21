Son Dakika Haberleri: Paris Saint-Germain, Metehan Güçlü ile Profesyonel Sözleşme İmzladı

Paris Saint-Germain, Metehan Güçlü ile Profesyonel Sözleşme İmzladı

1 saat önce

Paris Saint-Germain, 1999 doğumlu Türk futbolcu Metehan Güçlü ile profesyonel sözleşme imzalandığı açıkladı.

Paris Saint-Germain, Metehan Güçlü ile Profesyonel Sözleşme İmzladı, System.String[]
Paris Saint-Germain, 1999 doğumlu Türk futbolcu Metehan Güçlü ile profesyonel sözleşme imzalandığı açıkladı. Fransız ekibi Metehan ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

Fransa takımı Paris Saint-Germain'in altyapısında forma giyen Türk futbolcu Metehan Güçlü, kulübü ile profesyonel sözleşme imzaladı. PSG'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 19 yaşındaki futbolcu ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Metehan, sezon başından bu yana Paris Saint-Germain'in yedek takımıyla çıktığı 16 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Genç futbolcu Türkiye U17, U18 ve U19 kategorilerinde de forma giydi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:48 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cristiano Ronaldo'nun Maç İçinde Yaptığı "5" Hareketi, Maç Sonunda Anlaşıldı PSG, Türk Golcü Metehan Güçlü'yle Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor Trabzonspor'da Abdülkadir, Göztepe Maçı Kadrosunda Yer Almadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 15:41:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paris Saint-Germain, Metehan Güçlü ile Profesyonel Sözleşme İmzladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]