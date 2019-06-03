PARIS SAINT GERMAIN YAZ QUIZ: DRAXLER VE KEHRER
1 saat önce
Julian Draxler'in en sevdiği video oyunu nedir? Thilo Kehrer'in hayali hedefi nedir? Paris Saint-Germain oyuncuları hakkında daha fazla bilgi edinin.
Julian Draxler
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:06
'in en sevdiği video oyunu nedir? Thilo Kehrer'in hayali hedefi nedir? Paris
Saint-Germain oyuncuları hakkında daha fazla bilgi edinin.
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