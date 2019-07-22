Son Dakika Haberleri: Paris Saint-Germain yaz sınavı! : Bölüm 1
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Paris Saint-Germain yaz sınavı! : Bölüm 1

42 dakika önce

Paris Saint-Germain yaz turları için Asya'ya gitmek üzere. Inter Milan ve Sidney FC'ye ve ayrıca Rennes'e karşı topluma karşı iki sezon öncesi maç yapılması planlanıyor.

Paris Saint-Germain yaz turları için Asya'ya gitmek üzere. Inter Milan ve Sidney FC'ye ve ayrıca Rennes'e karşı topluma karşı iki sezon öncesi maç yapılması planlanıyor.
Paris Saint-Germain yaz sınavı! : Bölüm 1
Paris Saint Germain, Rennes, Milan, Asya, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:05 
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