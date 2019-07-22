Paris Saint-Germain yaz sınavı! : Bölüm 1
42 dakika önce
Paris Saint-Germain yaz turları için Asya'ya gitmek üzere. Inter Milan ve Sidney FC'ye ve ayrıca Rennes'e karşı topluma karşı iki sezon öncesi maç yapılması planlanıyor.
Paris
Saint-Germain yaz turları için Asya
'ya gitmek üzere. Inter Milan
ve Sidney FC'ye ve ayrıca Rennes
'e karşı topluma karşı iki sezon öncesi maç yapılması planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:05
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