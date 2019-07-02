Son Dakika Haberleri: Paris Saint Germain Yeni 2019-20 Kitini Piyasaya Sürüyor
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Paris Saint Germain Yeni 2019-20 Kitini Piyasaya Sürüyor

23 dakika önce

Paris Saint-Germain oyuncuları, kulübün 2019-20 sezonu için yeni takımı hakkında konuşuyor.

Paris Saint-Germain oyuncuları, kulübün 2019-20 sezonu için yeni takımı hakkında konuşuyor.
Paris Saint Germain Yeni 2019-20 Kitini Piyasaya Sürüyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:06 
Paris Saint Germain, Spor
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