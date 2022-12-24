Fransa'dan tansiyonu daha da yükseltecek karar: Paris'te 3 kişiyi öldüren saldırganın gözaltı kararı kaldırıldı - Son Dakika
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Fransa'dan tansiyonu daha da yükseltecek karar: Paris'te 3 kişiyi öldüren saldırganın gözaltı kararı kaldırıldı

24.12.2022 23:37

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili hakkındaki gözaltı kararı doktor tavsiyesiyle kaldırıldı. Saldırgan, psikiyatri kliniğine sevk edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te dün Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında düzenlenen, saldırıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Paris savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, 69 yaşındaki Fransız saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna vardı.

Fransa'dan protestoları daha da körükleyecek karar

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE NAKLEDİLDİ

Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilen saldırgan, sağlık durumu elverirse tahkikat hakimi tarafından sorgulanacak.

Fransa'dan protestoları daha da körükleyecek karar

NE OLMUŞTU?

Dün akşam saatlerinde Paris'te William B. isimli 69 yaşındaki şahıs, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında rastgele ateş açmış, olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olay yerinde gözaltına alınan saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Fransa'dan protestoları daha da körükleyecek karar

KILIÇLA GÖÇMEN MERKEZİNE SALDIRMIŞ

Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edilmişti.

Fransa'dan protestoları daha da körükleyecek karar

PARİS SOKAKLARI KARIŞTI

Öte yandan olayın ardından Paris sokakları karıştı. Terör örgütü PKK destekçileri düzenledikleri protesto gösterisinde ortalığı savaş alanına çevirdi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Paris emniyeti yaptığı açıklamada 31 polisin yaralandığını belirtti.

Fransa'dan protestoları daha da körükleyecek karar
Kaynak: AA
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Fransa, Paris, Dünya, Güncel, Son Dakika

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