Paris saldırıları zanlısı Abdeslam: Saldırıdan sonra Mc Donalds'a gidip yemek yedim - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Paris saldırıları zanlısı Abdeslam: Saldırıdan sonra Mc Donalds'a gidip yemek yedim - Son Dakika Dünya

Paris saldırıları zanlısı Abdeslam: Saldırıdan sonra Mc Donalds'a gidip yemek yedim

6 saat önce

Paris'te 13 Kasım 2015'te meydana gelen saldırıların yaşayan tek zanlısı olan Salah Abdeslam'ın, olaydan sonra McDonalds'a giderek yemek yediği ve Belçikalı bir gazeteci ile röportaj yaptığı ortaya çıktı.

Paris saldırıları zanlısı Abdeslam: Saldırıdan sonra Mc Donalds'a gidip yemek yedim, System.String[]

Paris'te 13 Kasım 2015'te meydana gelen saldırıların yaşayan tek zanlısı olan Salah Abdeslam'ın, olaydan sonra McDonalds'a giderek yemek yediği ve Belçikalı bir gazeteci ile röportaj yaptığı ortaya çıktı.

Paris saldırısından 4 ay sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e bağlı Molenbeek semtinde bacağından vurularak yakalanan Abdeslam, uzun süreden beri "sessiz kalma hakkını kullandığı" gerekçesiyle yeterince bilgi vermedi.

Ancak Belçikalı zanlı, saldırı sırasında yaşadıklarını Bruges Cezaevi'ndeki hücre arkadaşlarına rahat bir dille anlattı.

Abdeslam'ın, Belçika Yahudi Müzesi saldırganı Mehdi Nemmouche ve Paris sladırısına yardımcı olmakla suçlanan Mohammed Bakkali ile yaptığı konuşma, Belçika yargısı tarafından kaydedildi.

Saldırılarda 138 kişi öldü

Flaman medyasının Le Parisien gazetesine dayandırdığı habere göre, Salah Abdeslam, hücre arkadaşları ile yaptığı konulmada, 7'si saldırgan toplam 138 kişinin öldüğü Paris saldırılarının emrini verdiğini söyledi.

Birkaç kafe ve restoran ile Batacalan konser salonuna düzenlenen saldırı öncesi kendisinin de bombalı yelek giydiğini anlatan Abdeslam, çok fazla belli olduğu için daha sonra yeleği çıkardığını söyledi. Zanlı, "Sanki 90 kilo ağırlığındaydım" dedi.

Ses kayıtlarındaki anlatımına göre, Saldırıyı gerçekleştirenleri görevlendirdikten sonra, bindikleri aracı sokağa parkeden Abdeslam, patlamaların ardından Paris'in banliyölerinden Montrogue'ye geçti.

Burada bir apartmanın boşluğunda saklanan Salah Abdeslam, yakındaki bir McDonalds restoranına giderek, kendisine balık burger sipariş etti. Restoran önünde sigara içen gençlerle "okul ve kızlar hakkında" sohbet etti.

Geceyi saklandığı apartmanın merdiven boşluğunda geçiren Abdeslam, ertesi sabah 2 arkadaşının gelip, kendisini Belçika'ya götürmek için aldığını anlattı.

Kimlik kontrolü ve röportaj

Yolda polis çevirmesi ile karşılaşan Abdeslam, kimlik kontrolü sırasında saldırı ile ilgili olarak bir Belçikalı gazeteci ile röprtaj da yaptı. Abdeslam, Belçika - Fransa sınırındaki yoğun güvenlik önlemleri ve barikatlar konusundaki fikirlerini soran gazeteciye, "Koşullar göz önüne alındığında bunun normal olduğunu düşünüyorum" karşılığını verdi.

Barikatlar ve ağır silahlarla donatılmış polisleri gördükten sonra, "Beni yakalamaları uzun sürmez" diye düşündüğünü belirten Salah Abdeslam, kimlik kontrollerini sorunsuz geçip, Belçika'ya ulaştı.

Abdeslam, 18 Mart 2016'da Sint - Jans - Molenbeek semtinde yakalandı. 22 Mart 2016'da 35 kişinin öldüğü Brüksel saldırısı ile ilgili bağlantısı araştırılan Abdeslam hakkındaki davanın 2021 yılında başlaması bekleniyor.

Paris, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:00 
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