Fransa geri adım attı! Paris saldırısının şüphelisi yeniden gözaltına alındı - Son Dakika
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Fransa geri adım attı! Paris saldırısının şüphelisi yeniden gözaltına alındı

26.12.2022 00:25

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenlediği şüphesiyle gözaltındayken sağlık durumunun değerlendirilmesi için psikiyatri kliniğine sevk edilen 69 yaşındaki Fransız, yeniden gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 69 yaşındaki bir kişi, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında rastgele ateş açtı, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından Paris sokakları karıştı. Republique Meydanı'nda (Cumhuriyet Meydanı) toplanan terör örgütü PKK yandaşları polisle karşı karşıya geldi. Şehri birbirine katan PKK terör örgütü destekçileri kaldırım taşlarını sökerek polise fırlattı ve otomobilleri devirerek ateşe verdi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Şiddet olaylarında 31 Fransız polisi yaralandı.

Fransa, Paris'i savaş alanına çeviren gösterileri daha da körükleyecek kararından geri adım attı

SALDIRGANIN GÖZALTI KARARI KALDIRILMIŞTI

69 yaşındaki Fransız saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna varmıştı. Dün gözaltı kararı kaldırılan saldırgan emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakletmişti.

Fransa, Paris'i savaş alanına çeviren gösterileri daha da körükleyecek kararından geri adım attı

KARARDAN GERİ ADIM ATTILAR

Sokaktaki protestoları daha da körükleyecek bu karar sonrası Fransa geri adım attı. Fransız BFMTV kanalının haberine göre, dün sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine sevk edilen şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheli, yarın tahkikat hakimi karşısına çıkarılacak.

Fransa, Paris'i savaş alanına çeviren gösterileri daha da körükleyecek kararından geri adım attı

"YABANCILARA KARŞI PATALOJİK NEFRETİ" VARMIŞ

Fransız basınının Paris Savcılık Ofisinin açıklamasına dayandırdığı haberlerde, 69 yaşındaki Fransız saldırganın gözaltı sırasında "yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu" itiraf ettiği de yer alıyor. Şüphelinin, gözaltında ayrıca saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin, silahının şarjörünü doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini söylediği de belirtiliyor.

Fransa, Paris'i savaş alanına çeviren gösterileri daha da körükleyecek kararından geri adım attı

DAHA ÖNCE GÖÇMEN MERKEZİNE SALDIRMIŞ

Fransız basınında adı "William M." olarak geçen 69 yaşındaki saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti. Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Fransa geri adım attı! Paris saldırısının şüphelisi yeniden gözaltına alındı - Son Dakika

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