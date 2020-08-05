Paris Savcılığı, Beyrut'taki patlamayla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamada 21 Fransız vatandaşının yaralanması üzerine patlamayla ilgili "kasıtsız yaralama" soruşturması açıldığı bildirildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta limanda meydana gelen ve 135 kişinin ölümüne neden olan şiddetli patlamanın etkileri sürüyor. Fransa'da Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Beyrut'taki patlama sonucu 21 Fransız vatandaşının yaralanması üzerine taksirle yaralama suçu kapsamında "kasıtsız yaralama" soruşturma açıldığı bildirildi. Açıklamada, 21 Fransız vatandaşının yaralanması üzerine Paris Savcılığı'nın sorumluyu ve patlama nedenini tespit etmek üzere soruşturma başlattığı ifade edildi.

Savcılık bildirisinde, "Paris Savcılığı, yurt dışında işlenen suçlar ile ilgili yetkisi kapsamında soruşturma başlatıyor. Soruşturma için ulusal jandarmanın genel yönetimi yetkilendirildi" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bugün 55 kişilik Fransız itfaiye ekibini taşıyan ve 6 tondan fazla tıbbi ekipmanın yer aldığı 3 askeri uçak Beyrut'a gönderildi. Yarın ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan'a geleceği öğrenildi. - PARİS