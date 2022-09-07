Paris savcılığı, Ruanda'daki soykırımda Fransa'nın sorumluluğuna dair kanıt bulamadı - Son Dakika
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Paris savcılığı, Ruanda'daki soykırımda Fransa'nın sorumluluğuna dair kanıt bulamadı

07.09.2022 22:34
Paris savcılığı, Ruanda'daki soykırımda Fransa'nın sorumluluğuna dair kanıt bulamadı

Paris savcılığı, Fransa'nın Ruanda'daki soykırımda sorumluluğuna dair kanıt bulamayarak dosyayı kapattı.

Paris savcılığı, Fransa'nın Ruanda'daki soykırımda sorumluluğuna dair kanıt bulamayarak dosyayı kapattı.

Paris savcılığından yapılan açıklamada, 1994'te Ruanda'daki soykırımda Fransız silahlı kuvvetlerinin rol oynadığına dair hiçbir kanıt bulunamadığı ve konuyla ilgili yeniden dava açılmamasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Fransız askeri güçlerinin mülteci kamplarında işlenen ihlallere doğrudan katılımına veya soykırım güçlerine yardım veya suç ortaklığına" işaret edecek hiçbir şeye rastlanmadığı ifade edildi.

Ruanda soykırımı ve Fransa'nın rolü

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Fransa, 23 Haziran 1994'de ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu'nu düzenlemişti. Soykırımı engellemek yerine söz konusu güçlere silah ve mühimmat desteği sağlayan Fransa, Ruanda Yurtsever Cephesinin (RPF) ilerleyişini kısıtlamakla suçlanmıştı.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.

Uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde on yıllardır eleştirilen Fransa'da bağımsız bir tarihçiler komisyonu, Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunulan soykırımla ilgili bir raporda, Fransa'yı doğrudan suç ortaklığından muaf tutmuş ancak katliamı öngörememekle suçlamıştı.

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Kaynak: AA

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