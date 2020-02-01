Paris savcısı, gizli askeri bilgileri sızdırmakla suçlanan gazeteciler hakkında takipsizlik verdi

Paris savcısı, Yemen iç savaşında Fransa yapımı silahların kullanıldığını haberleştiren Fransız gazeteciler hakkında başlatılan soruşturmayı kapattı.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Remy Heitz, gazetecileri, bundan sonra askeri gizli bilgilerin korunmasıyla ilgili yasaya saygı göstermeleri uyarısında bulundu. Savcı, bununla birlikte gazeteciler hakkındaki suçlamalarla ilgili soruşturmayı sürdürmeme kararı aldı.