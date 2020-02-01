Son Dakika › Dünya › Paris savcısı, gizli askeri bilgileri sızdırmakla suçlanan gazeteciler hakkında takipsizlik verdi - Son Dakika Dünya
Paris savcısı, gizli askeri bilgileri sızdırmakla suçlanan gazeteciler hakkında takipsizlik verdi
6 saat önce
Paris savcısı, Yemen iç savaşında Fransa yapımı silahların kullanıldığını haberleştiren Fransız gazeteciler hakkında başlatılan soruşturmayı kapattı.
Paris savcısı, Yemen iç savaşında Fransa yapımı silahların kullanıldığını haberleştiren Fransız gazeteciler hakkında başlatılan soruşturmayı kapattı.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Remy Heitz, gazetecileri, bundan sonra askeri gizli bilgilerin korunmasıyla ilgili yasaya saygı göstermeleri uyarısında bulundu. Savcı, bununla birlikte gazeteciler hakkındaki suçlamalarla ilgili soruşturmayı sürdürmeme kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:07
Son Dakika Son Dakika: Arap Birliği, Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddetti Kardak'tan sökülen Yunanistan bayrağı, deniz müzesinde sergileniyor İngiliz halkı, Avrupa Birliği'nden çıkış anlamına gelen Brexit'i kutluyor Dünya diken üstünde! Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı katlanarak artıyor