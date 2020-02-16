Paris: Seks skandalı ile adaylıktan çekilen Griveaux'nun yerine Sağlık Bakanı Buzyn geçiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Paris: Seks skandalı ile adaylıktan çekilen Griveaux'nun yerine Sağlık Bakanı Buzyn geçiyor - Son Dakika Dünya

Paris: Seks skandalı ile adaylıktan çekilen Griveaux'nun yerine Sağlık Bakanı Buzyn geçiyor

7 saat önce

Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, "doğduğu, büyüdüğü ve sevdiği şehir" olan Paris'e ve Parisliler'e hizmet etmek için önümüzdeki yapılacak seçimlerde aday olduğunu belirtti.

Paris: Seks skandalı ile adaylıktan çekilen Griveaux'nun yerine Sağlık Bakanı Buzyn geçiyor, System.String[]

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Benjamin Griveaux müstehcen görüntülerinin internette yayınlanmasının ardından çekilmesi üzerine yerine Sağlık Bakanı Agnes Buzyn aday oldu.


Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, "doğduğu, büyüdüğü ve sevdiği şehir" olan Paris'e ve Parisliler'e hizmet etmek için önümüzdeki yapılacak seçimlerde aday olduğunu belirtti.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:49 
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