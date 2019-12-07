Son Dakika Haberleri: Paris sokakları son yılların en büyük grevine sahne oluyor
Son Dakika Güncel Paris sokakları son yılların en büyük grevine sahne oluyor - Son Dakika

Paris sokakları son yılların en büyük grevine sahne oluyor

6 saat önce

Dünya Fransa'nın göbeği Paris'te yaşananları izliyor.

Dünya Fransa'nın göbeği Paris'te yaşananları izliyor. Ülke, son yılların en büyük grevine sahne oluyor.Macron hükümetinin yeni emeklilik reformu planlarını protesto etmek için 800 bin kişi bir araya geldi. Eylemler üçüncü gününe girerken, toplu taşımada aksaklıklar yaşanıyor. hal böyle olunca Başkent Paris ve çevre kentlerde yüzlerce kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Gösterilerde en dikkat çeken ise polisin orantısız güç kullanımı… Zira, Avrupa Birliği de üyesi Fransa'ya bu durumda hiç tepki göstermiyor. Öte yandan Sendikalar pazartesi sona ermesi beklenen grevlerin salı gününe uzatıldığını duyurdu. Uluslararası Af Örgütü de polisin kamu düzenini tehdit etmeyen protestoculara sıklıkla plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba kullandığını açıkladı. Greve neden olan Macron'un emeklilik planı, 40'tan fazla emeklilik planı olan ülkede herkesi bir emeklilik sistemi çatısı altına almayı hedefliyor. Plan, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor.

(İHA)

Paris sokakları son yılların en büyük grevine sahne oluyor

Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
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