Fransa'da sokaklar alev alev! Göstericiler belediye binasını küle çevirdi - Son Dakika
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Fransa'da sokaklar alev alev! Göstericiler belediye binasını küle çevirdi

18.03.2023 17:24

Fransan'da emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesine tepki gösteren halk sokaklara döküldü. Reforma karşı çıkan protestocular ülkenin en büyük üçüncü şehri olan Lyon'da belediye binasını yangın yerine çevirdi. Olaylar sonrası 61 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da iki aydır kitlesel protestolara yol açan ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından sokaklardaki karışıklık sürüyor. Dün akşam saatlerinde bir kez daha başkent Paris'te sokaklara dökülen 4 binden fazla protestocu, Concorde Meydanı'nda toplandı.

MACRON'U HEDEF ALAN SLOGANLAR ATTILAR

Reformun geri çekilmesini talep eden protestocular, meydanda büyük bir ateş yaktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un maketini ateşe veren protestocular, "Macron, 16. Louis'nin kafasını kestik, yeniden başlayabiliriz" şeklinde slogan attı. Bölgeye barikat da kuran ve polise havai fişek atan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Çıkan olaylarda 61 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Paris sokakları yangın yeri! Protestocular belediye binasını ateşe verdi

BELEDİYE BİNASINI ATEŞE VERDİLER

Protestocular ülkenin en büyük üçüncü şehri olan Lyon'da belediye binasını ateşe verdi. Polisle çatışan göstericiler dakikalarca ''Devrim'' diye slogan attı. Polis, sabah saatlerinde bazı maskeli gençlerin belediye binasına girip ateşe verdiklerini ve bina içindeki mobilya ve diğer eşyalara zarar verdiğini söyledi.

Paris sokakları yangın yeri! Protestocular belediye binasını ateşe verdi

MUHALEFETTEN HÜKÜMETE 2 GENSORU

Öte yandan, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin söz konusu yasa tasarısı için Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye sokmasına karşı Ulusal Meclis'teki 5 siyasi farklı grup ve 88 milletvekili bulunan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi tarafından gensoru önergesi verildi. RN milletvekili Laure Lavalette, "Sunulan tüm gensoru önergelerini oylayacağız" dedi.

Önergelerin Pazartesi günü öğleden sonra Ulusal Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

Paris sokakları yangın yeri! Protestocular belediye binasını ateşe verdi

GENSORU ÖNERGESİ, YETERLİ SAYIDAKİ VEKİL TARAFINDAN DESTEKLENİRSE HÜKÜMET DÜŞÜYOR

Fransız Anayasası'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, hükümete bir yasa tasarısını Ulusal Meclis'te oylamaya sunmadan geçirilmesi için yetki sağlıyor. Ancak buna karşın muhalefet, hükümete gensoru önergesi sunabiliyor. Gensoru önergesi, yeterli sayıdaki milletvekili tarafından desteklenirse hükümet düşüyor. Gensoru önergesi milletvekillerinden yeterli desteği alamaz ise yasa tasarısı mecliste onaylanmadan geçilmiş sayılıyor.

Paris sokakları yangın yeri! Protestocular belediye binasını ateşe verdi

HALKI SOKAĞA DÖKEN EMEKLİLİK REFORMU

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı, her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren, emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

Paris sokakları yangın yeri! Protestocular belediye binasını ateşe verdi
Paris sokakları yangın yeri! Protestocular belediye binasını ateşe verdi
Paris sokakları yangın yeri! Protestocular belediye binasını ateşe verdi
Kaynak: İHA
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Fransa'da sokaklar yangın yeri! Protestocular belediye binasını ateşe verdi Fransa'da sokaklar yangın yeri! Protestocular belediye binasını ateşe verdi Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde onlarca kişi gözaltına alındı Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde onlarca kişi gözaltına alındı

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Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da sokaklar alev alev! Göstericiler belediye binasını küle çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da sokaklar alev alev! Göstericiler belediye binasını küle çevirdi - Son Dakika
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