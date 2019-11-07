Paris sokaklarında kamp kuran bin 600 göçmen tahliye edildi
6 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te yol kenarları ve köprü altlarında barınan yaklaşık bin 600 göçmen, polisin düzenlendiği operasyonla spor salonlarına taşındı
Fransa'nın başkenti Paris'te yol kenarları ve köprü altlarında barınan yaklaşık bin 600 göçmen, polisin düzenlendiği operasyonla tahliye edildi.
Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris'in kuzeydoğusundaki 'Porte de la Chapelle' mahallesi ve 'Saint-Denis' banliyösünde yol kenarları ve köprü altlarında barınan yaklaşık bin 600 düzensiz göçmenin bulunduğu kamplar, polis operasyonuyla 'tahliye' edilip bölgedeki 15 spor salonuna taşındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:13
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