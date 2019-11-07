Son Dakika Haberleri: Paris sokaklarında kamp kuran bin 600 göçmen tahliye edildi
Son Dakika Dünya Paris sokaklarında kamp kuran bin 600 göçmen tahliye edildi

Paris sokaklarında kamp kuran bin 600 göçmen tahliye edildi

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te yol kenarları ve köprü altlarında barınan yaklaşık bin 600 göçmen, polisin düzenlendiği operasyonla spor salonlarına taşındı

Paris sokaklarında kamp kuran bin 600 göçmen tahliye edildi, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te yol kenarları ve köprü altlarında barınan yaklaşık bin 600 göçmen, polisin düzenlendiği operasyonla tahliye edildi.


Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris'in kuzeydoğusundaki 'Porte de la Chapelle' mahallesi ve 'Saint-Denis' banliyösünde yol kenarları ve köprü altlarında barınan yaklaşık bin 600 düzensiz göçmenin bulunduğu kamplar, polis operasyonuyla 'tahliye' edilip bölgedeki 15 spor salonuna taşındı.

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Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:13 
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