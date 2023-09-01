Paris'te sokaklardaki tüm scooterlar kaldırıldı - Son Dakika

Paris'te sokaklardaki tüm scooterlar kaldırıldı

Paris\'te sokaklardaki tüm scooterlar kaldırıldı
Son Güncelleme: 01.09.2023 11:53

Paris'te yapılan referandum sonucunda yasaklanan scooterların sonuncusu da kaldırıldı. Paris, scooterların yasaklandığı ilk Avrupa başkenti oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te Nisan ayında yapılan referandum sonucu yasaklanan scooterların sonuncusu da Paris sokaklarından kaldırıldı.

YASAĞIN UYGULANDIĞI İLK AVRUPA BAŞKENTİ

Fransa'nın başkenti Paris'te referandum sonucunda elektrikli scooterların kullanımı 2 Nisan'da yasaklanmış ve kararın 1 Eylül'de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Paris Belediyesi'nin scooter firmalarının Eylül ayının başına kadar zaman tanımasının ardından kentte bulunan 15 bin kadar scooterdan sonuncusu da sokaklardan kaldırıldı. Uzun süre tartışmaların hedefinde olan scooterların kaldırılmasıyla Paris, scooterların yasaklandığı ilk Avrupa başkenti oldu.

HALKIN YÜZDE 89'U YASAKLANMASINI İSTEDİ

Scooterlar ilk olarak 2018 yılında Paris'te kullanıma başlanmıştı. Güvenlik gerekçeleriyle uzun süre tartışılan scooterların kullanımına ilişkin Nisan ayında yapılan referandumda Paris halkının yüzde 89.03 oyla elektrikli scooterların kullanımının yasaklanmasını istemişti. Paris nüfusunun yalnızca yüzde 7.5'inin katıldığı referandum sonucunda elektrikli scooterların kullanımı yasaklanmıştı. Referandumda yaklaşık 103 bin 84 kişi oy kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Paris'te sokaklardaki tüm scooterlar kaldırıldı - Son Dakika
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