Paris Sokaklarını Süsleyen Oyuncak Ayıcıklar Vedaya Hazırlanıyor
1 saat önce
Paris sakinleri mahalleyi süsleyen oyuncak ayılarla vedalaşmaya hazırlanıyor.
Paris
sakinleri mahalleyi süsleyen oyuncak ayılarla vedalaşmaya hazırlanıyor. Yerel halk, oyuncak ayıların insanları bir araya getirdiklerini, onları güldürdüklerini ve mahalle sokaklarında yürüyen herkes için görsel bir gösteri olduğunu vurguladı
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:13
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