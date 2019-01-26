Son Dakika Haberleri: Paris Sokaklarını Süsleyen Oyuncak Ayıcıklar Vedaya Hazırlanıyor

Paris Sokaklarını Süsleyen Oyuncak Ayıcıklar Vedaya Hazırlanıyor

1 saat önce

Paris sakinleri mahalleyi süsleyen oyuncak ayılarla vedalaşmaya hazırlanıyor.

">
Paris sakinleri mahalleyi süsleyen oyuncak ayılarla vedalaşmaya hazırlanıyor. Yerel halk, oyuncak ayıların insanları bir araya getirdiklerini, onları güldürdüklerini ve mahalle sokaklarında yürüyen herkes için görsel bir gösteri olduğunu vurguladı

wer
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:13 

Paris, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa ve İspanya Seçime Gidilmezse Guiado'yu Venezuela'nın Geçici Başkanı Olarak Tanıyacaklarını Duyurdu 11 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar Girişiminde Bulunan Sapık, Öfkeli Kalabalık Tarafından Linç Edildi

Irak'ın Kuzeyinde Yer Alan Üs Bölgemize, PKK Provokasyonu Sonrası Saldırı Gerçekleşti 6 Yaşındaki Kız Çocuğu, Annesi ile Sevgilisinin, Babasını Öldürdüğü Anları Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 20:25:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paris Sokaklarını Süsleyen Oyuncak Ayıcıklar Vedaya Hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]