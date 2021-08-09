Paris, taraftar yağmurunda! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü

Şoförün gönderdiği son mesaj çok vahim! 15 kişi bile bile ölüme mi gönderildi?

Tüm dünya Lionel Messi'nin PSG'ye imza atacağı anı bekliyor. Barcelona'ya duygusal bir törenle veda eden Arjantinli star, yeni takımına katılmak için Paris şehrine gelecek. Messi'nin bugün Paris'e geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü. Havalimanı yakınlarında izdiham oluştu.

25 NET, 25 İMZA PARASI ALACAK

Lionel Messi, PSG ile 2+1 yıllık sözleşmede anlaştı. Messi 25 milyon euro net maaş, 25 milyon euro da imza parası alacak.