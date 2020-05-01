Paris'te 1 Mayıs'ı kutlayan bir Kürt gruba polis müdahalesi - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te korona virüs önlemleri kapsamında toplanma yasağına rağmen eylem yapmak isteyen Kürt asıllı vatandaşları gözaltına aldı.



Fransa'da korona virüs salgını nedeniyle alınan güvenlik önlemleri nedeniyle toplu gösteri ve etkinliklerin 1 1 Mayıs'a kadar yasaklanmasına rağmen yaklaşık 10 kişiden oluşan Kürt asıllı vatandaşlar 1 Mayıs'ı kutlamak istedi. Fransız polisi, Paris'in Republique Meydanı'nda ellerinde pankartlarla toplanan gruba müdahale etti. Toplanmanın yasak olduğunu ifade eden polis, dağılmayan grubu daha sonra gözaltına aldı. - PARİS