Paris'te 1400 düzensiz göçmenin kaldığı kamp tahliye edildi - Son Dakika
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Paris'te 1400 düzensiz göçmenin kaldığı kamp tahliye edildi

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te yol kenarlarında barınan yaklaşık 1400 düzensiz göçmen, polisin düzenlendiği operasyonla spor salonlarına ve barınma merkezlerine taşındı.

Paris'te 1400 düzensiz göçmenin kaldığı kamp tahliye edildi, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te yol kenarlarında barınan yaklaşık 1400 düzensiz göçmen, polisin düzenlendiği operasyonla spor salonlarına ve barınma merkezlerine taşındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Paris'in kuzeydoğusundaki Aubervilliers Mahallesi'nde yol kenarlarındaki düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamp, polis operasyonuyla tahliye edildi.

Yaklaşık 1400 düzensiz göçmen spor salonlarına ve barınma merkezlerine taşındı.

Yetkililer, daha önce de Paris'te birçok tahliye operasyonu gerçekleştirerek düzensiz göçmenleri geçici barınma merkezlerine yerleştirmişti.

Fransa yönetimi, ülkede bulunan düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin kötü muameleye uğramasının yanı sıra ilkel kamplardan tahliye edilen mültecilerin geçici kamplara yerleştirilmesi ve buradan kısa süre sonra salıverilmesi nedeniyle de eleştiriliyor.

Fransa, Polis, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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