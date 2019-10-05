Paris'te 4 polisin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili terör soruşturması açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen ve 4 görevlinin öldürülmesiyle sonuçlanan bıçaklı saldırı soruşturmasını Paris Savcılığı'nın Terörle Mücadele Birimi yürütecek.



Savcılıktan yapılan açıklamada, "Ceza inceleme müfettişlerinin elde ettiği bulgular doğrultusunda ulusal polis teşkilatı içerisinde işlenen olayla ilgili yürütülen soruşturmayı bu aşamadan itibaren Terörle Mücadele Birimi üstlenmiştir." denildi.